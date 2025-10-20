أكثر من 300 بجعة بيضاء تحطّ في محمية الملك سلمان ضمن هجرة الخريف 2025

وتُصنَّف المحمية كوجهة بيئية محورية تستقبل مئات الآلاف من الطيور سنويًا، وتمثل الطيور المهاجرة نحو 88% من إجمالي الأنواع المسجلة فيها، في حين تشكل الطيور المقيمة 12%. وتنفذ فرق الرصد البيئي برامج مستمرة لضمان استدامة هذه الموائل الفريدة، بما يعزز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي.