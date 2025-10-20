أكثر من 300 بجعة بيضاء تحطّ في محمية الملك سلمان ضمن هجرة الخريف 2025

تزامنًا مع موسم هجرة الخريف لعام 2025، رصدت الفرق الميدانية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض (Great White Pelican) في أحد المواقع الخمسة المُعترف بها عالميًا كمناطق مهمة للطيور والتنوع البيولوجي (IBAs & KBA).
وتُعد هذه المحمية الواقعة على أحد أهم مسارات الهجرة العالمية، محطة رئيسة للطيور المهاجرة التي تستخدمها للاستراحة والتغذية خلال رحلتها بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويتميّز البجع الأبيض بكونه من أكبر الطيور القادرة على الطيران، حيث يبلغ باع جناحيه ما بين 226 و360 سم، ويُعد رابع أثقل طائر في العالم.
وتُصنَّف المحمية كوجهة بيئية محورية تستقبل مئات الآلاف من الطيور سنويًا، وتمثل الطيور المهاجرة نحو 88% من إجمالي الأنواع المسجلة فيها، في حين تشكل الطيور المقيمة 12%. وتنفذ فرق الرصد البيئي برامج مستمرة لضمان استدامة هذه الموائل الفريدة، بما يعزز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي.