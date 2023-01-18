شاهد.. مشاعر الأهالي في حفل تخريج 211 مجندة بالمديرية العامة للسجون

وتم تأهيل الخريجات بالمهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تمكنهن من أداء واجبهن بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات المكتسبة خلال فترة التدريب.