شاهد.. مشاعر الأهالي في حفل تخريج 211 مجندة بالمديرية العامة للسجون

شاركت أسر خريجات دورة الفرد الأساسي الثالثة بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بناتهم المجندات فرحة التخرج وحرص الأهالي على توثيق لحظات ومشاعر السعادة بجوالاتهم وسط دموع الفرحة والسرور.
وعبّرت إحدى الخريجات عن فخرها واعتزازها بالتخرج وهي تستمد عزمها وقوتها لخدمة الوطن من والدها الشهيد.
وقدم والد متخرجات شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لإتاحة الفرصة لبناتنا لخدمة دينهن ووطنهن وإتاحة الفرصة لأخوات الشهيد محمد بن سعد بن مشهور والشهيد مشاري للالتحاق بالخدمة العسكرية لخدمة الدين والمليك والوطن.
وشهد مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة.
وتم تأهيل الخريجات بالمهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تمكنهن من أداء واجبهن بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات المكتسبة خلال فترة التدريب.
وجاء حفل التخرج برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.
وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.