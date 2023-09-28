رئيس سورينام يستقبل "الجبير" ويستعرضان آفاق التعاون بين البلدين

ونقل الجبير، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سورينام المزيد من التقدم والازدهار.