رئيس سورينام يستقبل "الجبير" ويستعرضان آفاق التعاون بين البلدين

استقبل الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، في العاصمة باريماروبو، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية سورينام.
ونقل الجبير، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سورينام المزيد من التقدم والازدهار.
وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ووزير خارجية جمهورية سورينام ألبرت رامدين.