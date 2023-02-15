شاهد.. "الإذاعة والتلفزيون‬⁩" تحتفي بإطلاق برامج شهر رمضان 2023ش

احتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون بإطلاق برامج شهر رمضان المبارك 2023 للقنوات التلفزيونية التي تضمها الهيئة، وذلك خلال لقاء إعلامي عقد في مرسول بارك.
ويأتي ذلك امتداداً للشراكة الإعلانية الحصرية بين SMC التي احتضنت اللقاء وهيئة الإذاعة والتلفزيون انطلاقاً من حرصها على تعزيز مشاركتها الفاعلة مع كافة الشركاء في مختلف القطاعات.
شرف اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي وعدد من مسؤولي الهيئة ، وشهد حضور عدد من منسوبي SMC وهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات الإعلامية، والممارسين المهنيين والمتخصصين في القطاع الإعلامي.
من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لـ "SMC" خالد الخضير، أن استضافة SMC للقاء يبرهن على مدى حرصها على تفعيل كافة مستويات الشراكة مع شركاء النجاح والتميّز؛ كما هو الحال اليوم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.
ولفت "الخضير" خلال حديثه إلى أن اللقاء شهد نجاحاً رائعاً وحضوراً لافتاً، مبيناً أن ذلك الأمر لم يكن ليأتي لولا التنظيم المتميز والجهود الكبيرة لفريقي SMC وهيئة الإذاعة والتلفزيون، معرباً عن أمله في أن تتكلل جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون بالنجاح في هذه الدورة التلفزيونية الرمضانية، وجميع برامجها التي تعمل عليها.