شاهد.. "الإذاعة والتلفزيون‬⁩" تحتفي بإطلاق برامج شهر رمضان 2023ش

ولفت "الخضير" خلال حديثه إلى أن اللقاء شهد نجاحاً رائعاً وحضوراً لافتاً، مبيناً أن ذلك الأمر لم يكن ليأتي لولا التنظيم المتميز والجهود الكبيرة لفريقي SMC وهيئة الإذاعة والتلفزيون، معرباً عن أمله في أن تتكلل جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون بالنجاح في هذه الدورة التلفزيونية الرمضانية، وجميع برامجها التي تعمل عليها.