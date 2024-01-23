"عسير تسابق الزمن".. ندوة حوارية تطرح فرصًا للمستثمرين في ملتقى السياحة السعودي

وأشار مدير عام الاستثمار في هيئة تطوير منطقة عسير المهندس سلطان الشهري، إلى أن الهيئة تمكنت من حلِّ كافة التحديات التي واجهت المنطقة خلال الفترة الماضية، وإغلاق ملف المتعثر منها، موضحًا أن الهيئة أطلقت، العام الماضي، ممكنات الشراكة مع القطاع الخاص، وطرحت 54 مشروعًا بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات ريال، كما أشركت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بدعم بلغ مليار ريال في عام 2022، ويرتفع هذا الدعم إلى ثلاثة مليارات ريال في المستقبل، وحددت سقفًا أعلى للتمويل يبلغ 25 مليون ريال؛ لضمان مشاركة المنشآت الصغيرة في المشاريع السياحية في المنطقة، داعيًا المستثمرين إلى طرْق أبواب الاستثمار في منطقة عسير.