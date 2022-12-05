قريبًا.. إغلاق حراج "خردة المعيصم" ضمن التنظيم الجديد الهادف لمحاربة العشوائية

من المقرر أن ُيغلق حراج خردة المعيصم بمكة المكرمة أبوابه قريبًا، ويلحق به تشاليح السيارات بالمقرح، وذلك في إطار التنظيم الجديد والذي يهدف إلى محاربة العشوائية، حيث سيتم نقلهما إلى مدينة المعادن الجديدة المتكاملة التي أنشأتها أمانة العاصمة المقدسة في جنوب مكة المكرمة بمنطقة العكيشية، وهي منطقة تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 645.000 متر مربع، وتحتوي على مراكز للدوائر الحكومية ذات العلاقة ومبنى الإدارة العامة لمدينة المعادن والمراقبة الأمنية. ومرافق الأنشطة التجارية والصناعية الخردة والسكراب (تشاليح السيارات - الجبس - تدوير النفايات).