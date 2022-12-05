قريبًا.. إغلاق حراج "خردة المعيصم" ضمن التنظيم الجديد الهادف لمحاربة العشوائية

من المقرر أن ُيغلق حراج خردة المعيصم بمكة المكرمة أبوابه قريبًا، ويلحق به تشاليح السيارات بالمقرح، وذلك في إطار التنظيم الجديد والذي يهدف إلى محاربة العشوائية، حيث سيتم نقلهما إلى مدينة المعادن الجديدة المتكاملة التي أنشأتها أمانة العاصمة المقدسة في جنوب مكة المكرمة بمنطقة العكيشية، وهي منطقة تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 645.000 متر مربع، وتحتوي على مراكز للدوائر الحكومية ذات العلاقة ومبنى الإدارة العامة لمدينة المعادن والمراقبة الأمنية. ومرافق الأنشطة التجارية والصناعية الخردة والسكراب (تشاليح السيارات - الجبس - تدوير النفايات).
يأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على توفير كل سبل الراحة لأصحاب الأنشطة المختلفة وتهيئة الأماكن المناسبة والملائمة لممارسة أنشطتهم في مواقع مجهزة ومتكاملة الخدمات.
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق": "تم تقسيم المدينة الجديدة الواقعة بالعكيشية إلى ألوان؛ حيث تم تخصيص لون لكل نشاط؛ فالأحمر لتشاليح السيارات، والأزرق لنشاط الخردة والسكراب، ومنطقة اللون الأخضر لنشاط تدوير النفايات، ومنطقة اللون البيج لنشاط الجبس، بالإضافة إلى مرافق الخدمات المساندة كالحدائق العامة والتشجير والإنارة ومراكز التسوق والمساجد".
وأضاف: "تقوم الأمانة حاليًا بمتابعة استكمال الخدمات في الموقع الجديد بالعكيشية، ومتابعة سير العمل الذي يعد في المراحل النهائية، وتتوفر في الموقع حاليًا التمديدات الكهربائية لكامل الأحواش الخاصة بالأنشطة المختلفة، وتم إنشاء بوابة أمنية للمشروع وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة وإجراء أعمال الإنارة وتعبيد الطرق ورصف لكامل المشروع، ويجري حاليًا إنشاء المبنى التجاري والمسجد والحدائق ودورات المياه".
وختم "زيتوني" تصريحه بقوله: "موقع المجمع الجديد قد صمم بأعلى المعايير الفنية، ويتميز بمساحات كبيرة ومتنوعة، وطرق وممرات فسيحة، إضافة إلى احتوائه على الخدمات والمرافق العامة، وكل ما يمكن أن يسهم في توفير الأجواء المناسبة لممارسة هذه الأنشطة".