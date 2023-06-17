554 حاجاً.. وصول الفوج الأول من حجاج السنغال لمكة المكرّمة

استقبلت شركة حجاج إفريقيا غير العربية أمس، الفوج الأول من حجاج جمهورية السنغال القادمين إلى مكة المكرّمة من المدينة المنورة؛ لأداء فريضة الحج وعددهم (554) حاجاً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد عباس سندي، أنه تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- فقد عملت الشركة على تسخير طاقاتها وتجنيد إمكاناتها للقيام بواجبها تجاه حجاج بيت الله الحرام، من خلال خطة عمل اعتمدت في مساراتها على تسهيل الإجراءات، وتوفير احتياجات الحجاج ومتطلباتهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بيسرٍ وسهولة، ويعودوا إلى أوطانهم محمّلين برحلة إثرائية تجمع بين روحانية الحج وسهولة رحلته وجمالها.
وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة بدر بافقيه، أن ما تقدمه القطاعات الحكومية والأهلية من جهود وخدمات لحجاج بيت الله الحرام منحنا الفرصة لمواكبتها والعمل على المشاركة بشكل فاعل في تقديم أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، وبشكل مختلف كليًا عمّا قُدم في الأعوام الماضية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.
من جانبهم، عبّر مسؤولو مكتب شؤون حجاج السنغال عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على التسهيلات التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام كل عام.
وقالوا: ما شاهدناه من استقبال مميّز ووجود مسؤولي الشركة لاستقبال الفوج الأول من الحجاج يعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، التي تشعر الحاج بالراحة والطمأنينة وتمنحه الاستقرار النفسي والهدوء والسكينة.