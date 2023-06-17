554 حاجاً.. وصول الفوج الأول من حجاج السنغال لمكة المكرّمة

وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة بدر بافقيه، أن ما تقدمه القطاعات الحكومية والأهلية من جهود وخدمات لحجاج بيت الله الحرام منحنا الفرصة لمواكبتها والعمل على المشاركة بشكل فاعل في تقديم أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، وبشكل مختلف كليًا عمّا قُدم في الأعوام الماضية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.