"شركة الكهرباء" تعيد "الخدمة" للأحياء المنقطعة عنها وتقدم اعتذارها

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تمكُّنها من إعادة الخدمة لعدد من الأحياء شمال الرياض، وقالت في بيان لها عبر حسابها على منصة X: "تمكنت فِرقنا من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين من انقطاع الخدمة في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض من جراء العطل الخارج عن الإرادة في أحد مكونات الشبكة الكهربائية، الذي تم إصلاحه".
بدورها، أكدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أنه بعد استكمال إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين بالانقطاع، الذي بدأ اليوم الساعة الـ8:33 مساء، وتأثر به عدد من أحياء شمال مدينة الرياض، بدأت الهيئة إجراء تحقيق للوقوف على الأسباب المؤدية للانقطاع، وتقييم إجراءات مُقدِّم الخدمة خلال الحدث، وفقًا لدورها الإشرافي في متابعة ومراقبة أداء مقدمي الخدمة الكهربائية.