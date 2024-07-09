"شركة الكهرباء" تعيد "الخدمة" للأحياء المنقطعة عنها وتقدم اعتذارها

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تمكُّنها من إعادة الخدمة لعدد من الأحياء شمال الرياض، وقالت في بيان لها عبر حسابها على منصة X: "تمكنت فِرقنا من إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين من انقطاع الخدمة في أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض من جراء العطل الخارج عن الإرادة في أحد مكونات الشبكة الكهربائية، الذي تم إصلاحه".