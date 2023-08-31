موسم حافل وأمطار وثلوج.. "العصيمي" عن "النينو": غريبة ومتطرفة!

قال الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي: إن مواسم النينو القوية تحدث على فترات زمنية طويلة قد تتجاوز أحيانًا 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه "لذلك من الطبيعي جدًا أن تتصدر مواسم النينو أخبار الطقس والمناخ، وتحظى باهتمام مراكز الأرصاد الجوية في العالم والجهات الرسمية"؛ حيث "لا يمكن اعتبارها حدثًا اعتياديًا على الإطلاق؛ بسبب نتائجها الكبيرة المتمثلة -بإذن الله- في حالات السيول والجفاف وموجات الصقيع والحرارة، وهي تؤثر على أجزاء كثيرة من العالم بما فيها الجزيرة العربية".