مراكز العمليات الأمنية 911 أحد برامج رؤية 2030.. هنا خدماتها وأهدافها وآلية عملها

أوضحت وزارة الداخلية أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 ترتبط بالمركز الوطني للعمليات الأمنية أحد قطاعات الوزارة، وتعدّ من أهم مبادرات وزارة الداخلية التي تم تنفيذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد بــرامج رؤيـــة السعـــودية 2030، ومعنيـــة بتلقي البلاغات الأمنية والحالات الطارئة كافة عبر الرقم الموحد 911 على مدار 24 الساعة.
وتقدم مراكز 911 خدماتها في 3 مناطق هي: الرياض، وتخدم 22 محافظة، ووحدت 62 غرفة عمليات في مكان واحد، ثم منطقة مكة المكرمة وتخدم 16 محافظة، بالإضافة إلى مكة المكرمة، ووحدت عمل 47 غرفة عمليات في مكان واحد، والمنطقة الشرقية، وتخدم 12 محافظة، بالإضافة إلى مدينة الدمام، ووحدت 29 غرفة عمليات في مكان واحد.
وتعمل المراكز بمستوى عال من التجهيزات التقنية والكوادر المتخصصة ذات الكفاءة العالية بعدة لغات، وتضم عددًا من القطاعات الأمنية والجهات الخدمية بهدف تسهيل تمرير البلاغات ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية من خلال نظام آلي موحّد لتبادل المعلومات والإحصاءات، كما توفر المراكز الأدوات اللازمة لدعم متخذي القرار لمواكبة العمل الأمني المتطور على مستوى العالم.
وتستهدف مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 الإسهام بــفــاعـلية فــي جودة حياة المجتمع، والمحافـــظــة عـلى الأرواح والممتلكات، والارتـقـــاء بـجـودة الــــخـدمــات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير الوقت والجهد وسرعة التفاعل مع الأحداث، وتعمل وفق أحدث الأنظمة التي تسهم في تنسيق الجهود في مواجهة الـــحـوادث والمناسبات الاستثنائية، والرد على المكالمة خلال ثانيتين، وترحيل البلاغ إلى الجهة المختصة بما لا يتجاوز 45 ثانية.
وتعمل المراكز وفق أحدث الأنظمة التي تسهم في رفع مستوى الأداء، ونظم المعلومات الجغرافية، ونظام إدارة الحوادث، ونظام إدارة المناسبات والأحداث المهمة، ونظام البيانات المتنقلة.