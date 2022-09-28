مراكز العمليات الأمنية 911 أحد برامج رؤية 2030.. هنا خدماتها وأهدافها وآلية عملها

وتقدم مراكز 911 خدماتها في 3 مناطق هي: الرياض، وتخدم 22 محافظة، ووحدت 62 غرفة عمليات في مكان واحد، ثم منطقة مكة المكرمة وتخدم 16 محافظة، بالإضافة إلى مكة المكرمة، ووحدت عمل 47 غرفة عمليات في مكان واحد، والمنطقة الشرقية، وتخدم 12 محافظة، بالإضافة إلى مدينة الدمام، ووحدت 29 غرفة عمليات في مكان واحد.