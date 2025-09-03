رئيس "سدايا" يحتفي بتخريج 174 من أبناء الشهداء في برامج الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور الغامدي أن المبادرة تمثل نافذة معرفية تسهم في تمكين هذه الفئة الغالية، وتزويدها بأساسيات علوم الذكاء الاصطناعي، بما يساعدهم في بناء مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية، عرفانًا لتضحيات الشهداء وجهودهم الوطنية.



كما أشار المتحدث الرسمي باسم "سدايا"، الدكتور ماجد الشهري، إلى أن الشراكة مع الصندوق أثمرت عن 26 مبادرة نوعية، منها إدراج بطاقة "شهم" في تطبيق "توكلنا"، وتوفير خدمات عبر سحابة "ديم"، وبنك البيانات الوطني، ومنصة "استشراف"، إضافة إلى برامج بناء القدرات التقنية.