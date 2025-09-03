رئيس "سدايا" يحتفي بتخريج 174 من أبناء الشهداء في برامج الذكاء الاصطناعي

ثمّن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ما يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم مستمر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسّد اهتمام القيادة بأبناء الشهداء وذويهم.
جاء ذلك خلال حفل مبادرة "شهم" الذي نظمته "سدايا" في الرياض، احتفاءً بتخريج 174 متدربًا ومتدربة من أبناء الشهداء، بعد إتمامهم برامج معرفية متخصصة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي أطلقتها الهيئة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الدكتور الغامدي أن المبادرة تمثل نافذة معرفية تسهم في تمكين هذه الفئة الغالية، وتزويدها بأساسيات علوم الذكاء الاصطناعي، بما يساعدهم في بناء مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية، عرفانًا لتضحيات الشهداء وجهودهم الوطنية.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم "سدايا"، الدكتور ماجد الشهري، إلى أن الشراكة مع الصندوق أثمرت عن 26 مبادرة نوعية، منها إدراج بطاقة "شهم" في تطبيق "توكلنا"، وتوفير خدمات عبر سحابة "ديم"، وبنك البيانات الوطني، ومنصة "استشراف"، إضافة إلى برامج بناء القدرات التقنية.
من جهته، أشاد الدكتور أحمد أبوعباة، رئيس قطاع التنمية والتمكين في صندوق الشهداء، بمخرجات هذه الشراكة النوعية، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة على تمكين أبناء الشهداء ومساندتهم في مختلف المجالات، فيما عبّر أحد المتدربين، محمد الغامدي، عن فخره وزملائه بهذه التجربة المعرفية التي فتحت لهم آفاقًا جديدة في عالم التقنية والتحول الرقمي.