"أمانة الطائف" تواصل دعم القطاع الثالث وتحديد احتياجات المحافظة

ويستهدف المركز أعمال القطاع الثالث، المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية والتعاونية، إضافة إلى المانحين، ويضم معرضًا دائمًا للمنجزات، ومقرًا للتدريب والتمكين، ومقرًا لحاضنات أعمال المؤسسات الأهلية التابعة للوزارة، ومكاتب لمنسوبي مركز أعمال القطاع وموظفي الخدمات المشتركة، علاوةً على مرافق الخدمات المساندة.