الدفاع المدني: أمطار رعدية من الثلاثاء حتى الجمعة وتحذيرات من السيول

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حالة مطرية رعدية متوقعة على عدد من مناطق المملكة، تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، داعية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة.
وأكدت المديرية ضرورة البقاء في أماكن آمنة، وتجنب أماكن تجمُّع السيول ومجاري الأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتنبيهات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، إضافة إلى رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل هذه الحالة: العاصمة المقدسة، الكامل، الجموم، بحرة، رابغ، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، فيما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على جدة، خليص، الليث، القنفذة.
كما أشارت إلى أن مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير، وجازان ستتأثر أيضًا بأمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.