الدفاع المدني: أمطار رعدية من الثلاثاء حتى الجمعة وتحذيرات من السيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، إضافة إلى رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل هذه الحالة: العاصمة المقدسة، الكامل، الجموم، بحرة، رابغ، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، فيما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على جدة، خليص، الليث، القنفذة.