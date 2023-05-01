رئيس البرلمان العربي: العمال ركيزة أساسية في بناء ونهضة مجتمعاتنا

وأشاد العسومي، في بيان له بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام، بما يقدمه عمال الوطن العربي من إسهامات في شتى ميادين الحياة وبناء الأوطان بفضل سواعدهم التي تبني مستقبلًا واعدًا من أجل الأجيال القادمة، مثمنًا كل الجهود المتميزة التي يبذلها هؤلاء العمال والتي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالوطن العربي.