لماذا لا يتحمَّلها التأمين أو المُتسبِّب؟ آثار حوادث تفتح ملف الأعمدة الساقطة بـ"جوة جازان"

بعد أشهُر من نشر تقرير في "سبق" حول سقوط عدد كبير من أعمدة الإنارة، وتركها ملقاة دون أي تدخُّل على جنبات طريق الجوة الرابط بين محافظتَي "أحد المسارحة والعارضة"، الذي يخدم أكثر من عشر قرى، طرح العديد من سالكي هذا الطريق تساؤلاً: لماذا لم يتم إعادة إصلاح تلك الأعمدة، والتعويض من قِبل شركات التأمين أو المُتسبِّب نفسه في سقوطها؟