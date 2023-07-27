"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للأقصى

وأكّدت أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا؛ هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها.