دعوة للإبلاغ.. "جولات تفتيش بيئية" تسبق توافدَ الزوار للمدينة و500 منشأة ملتزمة

وأوضح مدير فرع المركز بالمدينة المنورة المهندس عمر ‏بن محمد طه، أن الرقابة البيئية استبقت وصول الزوار من ضيوف الرحمن إلى المدينة، وهي مستمرة على مدار الساعة على كافة الأنشطة التي تقع على طريق الحاج وفي مناطق ‏تواجدها عند المسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى؛ مثل: مسجد قباء والميقات ‏وموقعة غزوة أحد ومسجد الفتح، بالإضافة لباقي الأنشطة ‏التنموية والبعثات الطبية ومراكز الإعاشة والمشاريع الإنشائية ‏الكبرى وكافة طرق الحاج من مداخل المدينة المنورة وإليها، ومنافذها البرية ‏من طرق برية سريعة، ومن ضمنها محطة قطار الحرمين.