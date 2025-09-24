النيابة العامة تحتفي باليوم الوطني الـ95 بحضور "المعجب" و"الشلعان"

أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة، في مقرها الرئيس، احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك بحضور معالي النائب العام وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة ومنسوبي النيابة العامة.