"وقاء" يستعرض أعماله وجهود كوادره بموسم الحج في معرض "البهيتة الأمني"

يواصل فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرّمة "وقاء"، جهوده التي تبذلها الكوادر البيطرية في موسم حج 1444هـ، لفحص الإرساليات الحيوانية الواردة عبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدّسة باستخدام أحدث التقنيات.
وأكّد مدير عام الفرع الدكتور غالب الصاعدي؛ أن المركز يقوم على متابعة الوضع الصحي والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف لركن مركز وقاء المشارك بمعرض البهيتة الأمني الذي استعرض فيه أعمال الصحة الحيوانية في موسم الحج لهذا العام بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي؛ وعدد من مديري الجهات الحكومية المشاركة.
يُذكر أن المركز الوطني "وقاء" جهّز 7 فرق بيطرية متخصّصة في منافذ العاصمة المقدّسة "الكعكية، والشميسي القديم، والشرائع، والنوّرية، والحسينية، وجعرانة، والهدا"، إضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدّسة، وفرق المساندة الميدانية؛ للفحص الدقيق على المواشي والتأكّد من مصدرها وسلامتها إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض والحد من تفشي الأمراض المعدية وفقاً لخطة المركز لموسم الحج.