"وقاء" يستعرض أعماله وجهود كوادره بموسم الحج في معرض "البهيتة الأمني"

يُذكر أن المركز الوطني "وقاء" جهّز 7 فرق بيطرية متخصّصة في منافذ العاصمة المقدّسة "الكعكية، والشميسي القديم، والشرائع، والنوّرية، والحسينية، وجعرانة، والهدا"، إضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدّسة، وفرق المساندة الميدانية؛ للفحص الدقيق على المواشي والتأكّد من مصدرها وسلامتها إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض والحد من تفشي الأمراض المعدية وفقاً لخطة المركز لموسم الحج.