محليات

"هيئة النقل": مكاتب تأجير السيارات ملتزمة بسياسة واضحة ومحدّدة لأسعار التأجير

توفّر سيارة نظيفة داخليًّا وخارجيًّا وجاهزة وتخدم جميع المستفيدين دون استثناء