محليات

"هيئة النقل": مكاتب تأجير السيارات ملتزمة بسياسة واضحة ومحدّدة لأسعار التأجير

توفّر سيارة نظيفة داخليًّا وخارجيًّا وجاهزة وتخدم جميع المستفيدين دون استثناء
"هيئة النقل": مكاتب تأجير السيارات ملتزمة بسياسة واضحة ومحدّدة لأسعار التأجير

أوضحت الهيئةُ العامة للنقل أن مكاتب تأجير السيارات تلتزم بتوفير أفضل الخدمات وبأعلى معايير الجودة والأمان.

وقالت: مكاتب تأجير السيارات تلتزم بسياسة واضحة ومحددة لأسعار التأجير.

وأضافت الهيئة: تلتزم مكاتب تأجير السيارات بتوفير سيارة نظيفة داخليًّا وخارجيًّا وجاهزة للتأجير.

وأردفت: مكاتب تأجير السيارات تلتزم بخدمة جميع المستفيدين دون استثناء بعد توفر الهوية الوطنية ورخصة القيادة ومطابقة الشروط التغطية التأمينية "البطاقة الائتمانية في حال طلبها المؤجر".

وتابعت: تلتزم مكاتب تأجير السيارات بالتعاقد إلكترونيًّا عبر العقد الموحد لتأجير السيارات وتزويد المستفيد بكامل الحقوق والاشتراطات.

مكاتب تأجير السيارات
الهيئةُ العامة للنقل

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