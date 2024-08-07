"هيئة النقل": مكاتب تأجير السيارات ملتزمة بسياسة واضحة ومحدّدة لأسعار التأجير

أوضحت الهيئةُ العامة للنقل أن مكاتب تأجير السيارات تلتزم بتوفير أفضل الخدمات وبأعلى معايير الجودة والأمان.
وقالت: مكاتب تأجير السيارات تلتزم بسياسة واضحة ومحددة لأسعار التأجير.
وأضافت الهيئة: تلتزم مكاتب تأجير السيارات بتوفير سيارة نظيفة داخليًّا وخارجيًّا وجاهزة للتأجير.
وأردفت: مكاتب تأجير السيارات تلتزم بخدمة جميع المستفيدين دون استثناء بعد توفر الهوية الوطنية ورخصة القيادة ومطابقة الشروط التغطية التأمينية "البطاقة الائتمانية في حال طلبها المؤجر".
وتابعت: تلتزم مكاتب تأجير السيارات بالتعاقد إلكترونيًّا عبر العقد الموحد لتأجير السيارات وتزويد المستفيد بكامل الحقوق والاشتراطات.