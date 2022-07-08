"القرني": 24 عملية تنظيمية خلال مراحل تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة

وأوضح "القرني" أن هناك فريق عمل متكاملاً من 13 جهة حكومية، يدير منظومة التفويج والنقل بإشراف من وزارة الحج. مشيرًا إلى أن هناك 24 عملية تنظيمية، تتم خلال مراحل تفويج الحجاج بين المشاعر خلال موسم حج هذا العام، اكتمل منها 8 مراحل حتى الآن، كما تم وضع جداول زمنية لتفويج ضيوف الرحمن من مشعر إلى مشعر؛ بما يضمن لهم السلامة والسهولة واليُسر في أداء المناسك.