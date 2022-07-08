"القرني": 24 عملية تنظيمية خلال مراحل تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة

أعلن رئيس وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة، اللواء الدكتور محمد القرني، أن وزارة الحج بمنظومتها الكاملة وضعت تخطيطًا متكاملاً للخدمات كافة القائمة لخدمة الحجاج، من تفويج ونقل وسكن وإعاشة، وإجراءات تنظيمية، تبدأ من بلد الحاج حتى مغادرته المملكة بعد نهاية المناسك.
وأوضح "القرني" أن هناك فريق عمل متكاملاً من 13 جهة حكومية، يدير منظومة التفويج والنقل بإشراف من وزارة الحج. مشيرًا إلى أن هناك 24 عملية تنظيمية، تتم خلال مراحل تفويج الحجاج بين المشاعر خلال موسم حج هذا العام، اكتمل منها 8 مراحل حتى الآن، كما تم وضع جداول زمنية لتفويج ضيوف الرحمن من مشعر إلى مشعر؛ بما يضمن لهم السلامة والسهولة واليُسر في أداء المناسك.
وقال"القرني" إن جميع الجهات تعمل في منظومة واحدة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة؛ وهذا حقق - ولله الحمد- النجاح التكاملي والتشاركي؛ وهو ما ساهم في تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات في وقت قياسي؛ إذ تم الانتهاء منه في حدود التاسعة صباحًا.
وأكد "القرني" أنه تم تخصيص 3 مسارات للنقل بين مشعر عرفات ومشعر مزدلفة لنقل الحجاج بيُسر وسهولة، وأنه سيتم نقل أكثر من 400 ألف حاج عبر الحافلات و200 ألف حاج عبر القطار من عرفات إلى مزدلفة خلال الساعات القادمة. كما تم خلال هذا العام إتاحة طريق مباشر من مزدلفة باتجاه الحرم المكي للراغبين في طواف الإفاضة قبل أداء شعيرة رمي الجمرات.