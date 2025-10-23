"المؤتمر الإسلامي" ..التأكيد على أهمية التعاون وتبادل المعرفة لإدارة الموارد المائية بالتقنيات الحديثة

جاء ذلك خلال ختام أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه في الدول الأعضاء في المنظمة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام (20- 22 أكتوبر 2025) اختتمت أمس الأربعاء في محافظة جدة تحت شعار "من الرؤية إلى التأثير"، بمشاركة وزراء ومندوبين من الدول الأعضاء ورؤساء وممثلي المؤسسات التابعة للمنظمة ذات الصلة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير التعاون في مجال المياه وتعزيز الأمن المائي في العالم الإسلامي.