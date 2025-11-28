وزارة الإعلام تختتم أيام الثقافة اليمنية ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2".. واليوم انطلاق فعاليات باكستان

اختتمت وزارة الإعلام فعاليات أيام الثقافة اليمنية ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وبمبادرة من برنامج جودة الحياة، وسط حضور كبير من الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.