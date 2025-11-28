وزارة الإعلام تختتم أيام الثقافة اليمنية ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2".. واليوم انطلاق فعاليات باكستان

اختتمت وزارة الإعلام فعاليات أيام الثقافة اليمنية ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وبمبادرة من برنامج جودة الحياة، وسط حضور كبير من الزوار من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات.
واستمتع الزوار على مدى 8 أيام بالعروض الثقافية والتراثية التي جسدت عمق الروابط الثقافية بين شعبي المملكة واليمن، وعززت التواصل الحضاري بين المجتمعين.
وتضمنت فعاليات أيام الثقافة اليمنية أكثر من 40 فعالية، شملت عروضًا شعبية، وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب استعراض الحرف اليدوية اليمنية والعديد من المكونات الثقافية التي تعكس ثراء التراث اليمني.
وفي سياق متصل، تنطلق غدًا فعاليات ثقافة باكستان التي تستعرض جانبًا من تراثها وثقافتها وفنونها الشعبية، إضافة إلى الأنشطة المخصصة للأطفال.
وتأتي فعاليات باكستان امتدادًا لتوجه مبادرة "انسجام عالمي 2" الهادفة إلى استعراض 14 ثقافة عالمية تمثل الثقافات المقيمة في المملكة، وتسليط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة في رفع جودة الحياة، بما يعكس مكانة المملكة بوصفها ملتقى عالميًا للتنوع الثقافي.