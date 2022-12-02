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شاهد.. جريان أودية "قنونا" يحتجز عشرات السيارات والأمن يمنع المتهورين
فيما شلت الحركة بالطريق الرابط بين القنفذة وعسير بسبب عدم وجود كباري
تسببت قوة الأمطار التي هطلت بغزارة على قرى بني عيسى شرق مركز سبت الجارة، اليوم الجمعة، في جريان جميع أوديتها التي يصب أغلبها في وادي قنونا.
وتسبب جريان الأودية في احتجاز عشرات السيارات وشل الحركة المرورية على الطريق الرابط بين القنفذة وعسير بسبب عدم وجود كباري تؤمن حركة عابريه؛ ما اضطر الجهات الأمنية للتواجد لمنع المتهورين من المخاطرة بأرواحهم ومحاولة العبور أثناء الجريان.
يُذكر أنه تم اعتماد تعديل مسار الطريق لموقع آخر بعيدًا عن مجرى السيل، لكنه توقف العمل فيه قبل اكتماله لأسباب غير معروفة.