"فلكية جدة": هلال جُمادى الأولى يزيّن السماء بعد غروب الشمس اليوم الجمعة

بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.