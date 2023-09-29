"رونالدو" و"أم كلثوم" و"همشيك مسطرة".. مخاطر الذكاء الاصطناعي في تحذير لـ"الضبعان"

وأضاف: "المقاطعُ الصوتية مرفوضةٌ كدليل اليوم! وأخشى من يوم نرفض فيه "الفيديو"! بل سنعاني من ليالٍ نشكّ فيها بالدليل الواقعي الملموس! مشيرًا إلى أن مايكروسوفت أصبح لديها برنامج جديد يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي قادر على نسخ صوت أي شخص خلال 3 ثوانٍ من تسجيلاته الصوتية، مؤكدًا أن "السُّلطات" تحذّر من اتصالات مشبوهة تستنسخ الصوت وتستخدمه بالنصب والاحتيال.