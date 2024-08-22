شركة "نجم" توقع 5 اتفاقيّات تعاون مع كبرى وكالات السيارات

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب المدير التنفيذي للإشراف في هيئة التأمين الأستاذ أحمد القصير عن سروره بالشراكة بين قطاع التأمين وقطاع خدمات إصلاح المركبات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تقودها شركة نجم برعاية ودعم هيئة التأمين، تعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل التأمين في المملكة، حيث تضع معايير جديدة للسلامة المرورية، بحيث تقلل المخاطر على الطرق السعودية، وتحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية من خلال حصولهم على منظومة إصلاح متكاملة لمركباتهم وفق أعلى معايير الجودة. وقد وجّه القصير الشكر لكل من شارك في صناعة هذا الحدث وأسهم في إحداث هذا التغيير الإيجابي، مؤكدًا تطلعه إلى رؤية ثمار هذه المنظومة خلال الفترة القادمة.