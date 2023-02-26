وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 22 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز العرين بمحافظة خميس مشيط، ومركز صدر وائلة لمدة يومين لكل منهما، وفي الكلية التقنية بمحافظة بيشة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الإثنين في مركز ظهران الجنوب لمدة ثلاثة أيام، ويوم الخميس في محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد.