بعد الإعلان عن مستهدفاتها لعام 2030.. تعرّف على المحميات الملكية السعودية وما تذخر به

وتتجوّل أندر الحيوانات داخل المحمية بعد أن تم تسييجها في عام 1408هـ وإعلانها محمية؛ للمحافظة على الحيوانات النادرة والغطاء النباتي المتميّز الذي تتمتّع به المحمية، ومن بين أهم الحيوانات التي تحتويها: الذئب العربي، والثعلب الرملي، والقط الرملي، فضلًا عن مجموعات متنوعة من الطيور يأتي في مقدمتها النسر الأصلع، ونسر جريفون الذي يُعدّ أكبر نسر في أسرة الطيور الجارحة في العالم القديم، والرخمة المصرية، بالإضافة إلى أنواع عدة من الزواحف والقوارض النادرة.