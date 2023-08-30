بعد الإعلان عن مستهدفاتها لعام 2030.. تعرّف على المحميات الملكية السعودية وما تذخر به

أعلن سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الاستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، التي تدعم الاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية، وتركّز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير، وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.
وتذخر المملكة بعدد 7 محميات، تُعدُّ وجهات متميّزة للسياحة البيئية؛ إذ تضمّ مناطق ذات تنوع بيئي، وبيولوجي، ومناخي؛ لحفظ الموارد الفطرية، وإعادة توطينها، كما ترسخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، إضافة إلى أنها تشكل 13.5% من إجمالي مساحة السعودية.
تمتدُّ المحمية على مساحة 11,300 كم2 شمال شرق الرياض في الجنوب الغربي، وتضمّ المحمية روضة خريم والمناطق المحيطة.
تعتبر المحمية موئِلًا لعدد من الكائنات الفطرية، والنباتات الصحراوية، والتشكيلات الجيولوجية، وتعكس بيئة المحمية الصحراوية الخصائص الطبيعية لأحد أهم التشكيلات الجغرافية في شبه الجزيرة العربية، والتي بها عدد من الأودية والشعاب؛ مثل شعيب الطوقي وغيلانة، ووادي الخويش، وثيالن، والثمامة، كما توجد في المحمية مناظر طبيعية تشمل الكثبان الرملية، والروضات، والأودية، والمسطحات المائية في موسم الأمطار، وعدد من الكهوف والدحول في حدود المحمية الشمالية.
تمتدُّ هذه المحمية على مساحة 2200 كم2 في منطقة مكة، وتزخر بمجموعات متفرقة ومتنوعة من أشجار السمر، والسرح، والمرو التي تسرُّ الناظرين إليها، بالإضافة إلى بعض النباتات الصحراوية الأخرى مثل الرمث، والعوسج، والثمام، كما يتألّف غطاؤها النباتي من النباتات والحشائش الحولية والموسمية.
وتتجوّل أندر الحيوانات داخل المحمية بعد أن تم تسييجها في عام 1408هـ وإعلانها محمية؛ للمحافظة على الحيوانات النادرة والغطاء النباتي المتميّز الذي تتمتّع به المحمية، ومن بين أهم الحيوانات التي تحتويها: الذئب العربي، والثعلب الرملي، والقط الرملي، فضلًا عن مجموعات متنوعة من الطيور يأتي في مقدمتها النسر الأصلع، ونسر جريفون الذي يُعدّ أكبر نسر في أسرة الطيور الجارحة في العالم القديم، والرخمة المصرية، بالإضافة إلى أنواع عدة من الزواحف والقوارض النادرة.
تقع المحمية في منطقة القصيم على مساحة 91,500 كم2، وتشتهر بوجود طائر الحبارى، كما تمتاز بغطاء نباتي متنوع بوجود أكثر من 120 نوعًا من النباتات؛ أهمها أشجار الطلح، والسدر، والشجيرات الأخرى مثل العوسج، والعرفج، والرمث.
تقع المحمية في منطقة الرياض على امتداد 15.700 كم2، وتتميّز بكثرة أشجار الطلح، والسدر، والأقحوان، والحوذان، والخزامي، ويجري فيها عدد من الأودية؛ وهي: وادي الشوكي، ووادي الطيي، ووادي العتك، ووادي الودي.
تُعدُّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر محمية في السعودية؛ حيث تبلغ مساحتها 130,700 كيلومتر مربع، تتميّز المحمية بطبيعتها البكر، وهوائها النقي، والتنوع الجغرافي والتراثي، والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد.
تقع المحمية شمال المملكة العربية السعودية بمحاذاة الحدود الأردنية السعودية، وتتميز بتنوع هائل في طبيعتها الجغرافية؛ حيث تشتمل على أربعة عشر تشكيلًا جغرافيًّا من جبال، وسهول، وهضاب، وغيرها، كما تشتمل على ستة معادن قيّمة. كما يصل عدد أنواع الحيوانات فيها إلى 300 نوع ما بين غزلان نادرة، وحيوانات برية مختلفة.
تبلغ مساحة المحمية 16000كم2 في المنطقة الواقعة بين نيوم ومشروع البحر الأحمر شمال المملكة، وهي بيئة طبيعية صالحة لإعادة توطين الحيوانات، والنباتات البرية.
وتعمل المحميّة على الحدّ من الصيد، والرعي الجائر، والاحتطاب في المنطقة، وزيادة الغطاء النباتي وحمايته، وإنماء البيئة الطبيعية للحيوانات، والنباتات، والمحافظة عليها، وإعادة التوازن البيئي داخل المحمية.
تقع المحمية في مدينة الرياض، وتبعد عن وسط المدينة 80 كم باتجاه الشمال الشرقي، فيما تبلغ مساحتها 720 كم2 تقريبًا، وتمتاز المحمية بالكائنات الفطرية، والغطاء النباتي، والتشكيلات الجيولوجية المميزة، والبعد التاريخي والثقافي.