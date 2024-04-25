على مدى الأسبوع الماضي.. أكثر من 5,9 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 9,172 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 157,464 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12,884 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2,081 مستفيدًا، كما قُدم 153,068 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 22,627 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.