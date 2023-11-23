أخّاذ يأسر الألباب.. شاهد من المخواة: جمال قرية ذي عين الأثرية وقصورها الـ49

وبرع إنسان ذي عين في عدة مجالات؛ منها البسطات الزراعية، وقنوات الري فشمخت سنابل القمح، وأثمرت النخل الباسق، وأنتجت عناقيد الموز، وفاح أريج الكادي، وهبت نسائم الريحان في الوادي، كما تميز في مجال العمارة التقليدية، يظهر ذلك جلياً في قصة ذلك الشيخ الكبير الذي انحنى كتفاه وهو يحمل الصخور الثقال، الصخرة تلو الصخرة، ليعلي البنيان، ويشيد المكان، فبنى منزلاً لأسرته، ومجمعاً لقبيلته.