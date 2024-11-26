المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية ينطلق في الرياض تحت شعار "استشراف المستقبل"

ويُعدُّ المؤتمر، الذي يستمر حتى يوم غد الخميس، من أبرز الأحداث العلمية على مستوى المنطقة في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا محليًّا ودوليًّا من 25 دولة، إلى جانب مناقشة أكثر من 300 ورقة علمية، وتنظيم 11 ورشة عمل متخصصة.