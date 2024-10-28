"تطوير عسير" و"خطوة" للتوظيف تُوقِّعان مذكرة تعاون لاستقطاب الموظفين

وقَّع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير، الدكتور عمرو العمري، مذكرة تعاون مع شركة خطوة للتوظيف؛ لاستقطاب الموظفين، وذلك خلال مؤتمر الابتكار للموارد البشرية تحت شعار "من الابتكار إلى التأثير".
جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة العاشرة من معرض خطوة للتوظيف، الذي أقيم في العاصمة الرياض في الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، برعاية هيئة تطوير عسير.
وصرَّح محمد المانع، المدير العام لإدارة رأس المال البشري في هيئة تطوير عسير، خلال جلسة حوارية بعنوان (التمكين وبناء وتنمية القدرات البشرية)، بأن إدارة رأس المال البشري في الهيئة تتبنى نهجًا استباقيًّا في تطوير الموظفين؛ إذ تعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة، تُلبي احتياجاتهم، وتساهم في تطوير أدائهم. وربط هذه البرامج بتقييم الأداء السنوي؛ لضمان استمرارية التحسين والتطوير.
كما أشار المانع إلى الدور المحوري المهم الذي تلعبه الثقافة المؤسسية في تنمية قدرات الموظف.
فيما شاركت الهيئة بجناح في معرض التوظيف المصاحب للمؤتمر بغرض استقطاب الكفاءات للعمل، والمساهمة في تحقيق مستهدفات هيئة تطوير منطقة عسير.