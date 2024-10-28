"تطوير عسير" و"خطوة" للتوظيف تُوقِّعان مذكرة تعاون لاستقطاب الموظفين

وصرَّح محمد المانع، المدير العام لإدارة رأس المال البشري في هيئة تطوير عسير، خلال جلسة حوارية بعنوان (التمكين وبناء وتنمية القدرات البشرية)، بأن إدارة رأس المال البشري في الهيئة تتبنى نهجًا استباقيًّا في تطوير الموظفين؛ إذ تعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة، تُلبي احتياجاتهم، وتساهم في تطوير أدائهم. وربط هذه البرامج بتقييم الأداء السنوي؛ لضمان استمرارية التحسين والتطوير.