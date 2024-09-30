الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر الاعتداء على مقر سفير دولة الإمارات في السودان

وأشار إلى ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي أكد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه.. وحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، منها منبر جدة ودول الجوار، وغيرها.