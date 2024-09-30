الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر الاعتداء على مقر سفير دولة الإمارات في السودان

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الاعتداء الذي استهدف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية السودان، وأدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبًا حكومة السودان ببذل جميع الجهود لحماية المنشآت الدبلوماسية والعاملين فيها.
وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددًا على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقار منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتُنظِّم العمل الدبلوماسي.
وأعرب عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء، ورفض مجلس التعاون الدائم والثابت لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.
وأشار إلى ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي أكد مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه.. وحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، منها منبر جدة ودول الجوار، وغيرها.