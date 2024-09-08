معًا نكافح التسول.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالشرقية

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة الشرقية، عن رصد وضبط شخص من الجنسية البنجلاديشية يمارس التسول بطريقة غير مباشرة تحت غطاء بيع علب المياه أمام الإشارات المرورية.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط آخر من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من خلال استعطاف المجتمع والمارة بمدخل أحد الجوامع، كما تم ضبط ثالث يتسول داخل أحد المساجد.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.