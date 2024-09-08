معًا نكافح التسول.. سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بالشرقية

وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط آخر من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من خلال استعطاف المجتمع والمارة بمدخل أحد الجوامع، كما تم ضبط ثالث يتسول داخل أحد المساجد.