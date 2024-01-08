أمير الرياض يستقبل الممرض السعودي صاحب أعلى وسام من "الصليب الأحمر"

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، الممرض السعودي عبدالمجيد عسكر العنزي، الحاصل على وسام (فلورنس نايتنيجل) من لجنة الصليب الأحمر الدولية كأول سعودي خليجي يحصل على هذا الوسام على مدى 111 سنة منذ أول مرة منح فيها هذا الوسام.