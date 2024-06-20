محليات

"الشؤون الدينية": تُشرع زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده وفي سائر أوقات السنة

قالت في عدد من الأحكام: لا يشترط أداء عدد معين من الصلوات أو إقامة مدة معينة في المدينة