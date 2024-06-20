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"الشؤون الدينية": تُشرع زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده وفي سائر أوقات السنة

قالت في عدد من الأحكام: لا يشترط أداء عدد معين من الصلوات أو إقامة مدة معينة في المدينة
"الشؤون الدينية": تُشرع زيارة المسجد النبوي قبل الحج أو بعده وفي سائر أوقات السنة

استعرضت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أحكام وآداب زيارة مسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقالت: تُشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا قبل الحج أو بعده وفي سائر أوقات السنة.

وأضافت: لا يجوز للنساء حال الحيض والنفاس دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد.

وأردفت: لا يشترط لصحة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أداء عدد معين من الصلوات فيه أو إقامة مدة معينة في المدينة.

وتابعت رئاسة الشؤون الدينية: تُشرع الصلاة في الروضة الشريفة لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

زيارة المسجد النبوي
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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