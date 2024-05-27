لضمان تنفيذ خطة الحج التشغيلية.. "السديس" يقف ميدانيًّا على مسارات عمل المسجد النبوي

وقف رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، فور وصوله للمدينة المنورة، ميدانيًّا على مسارات عمل المنظومة الدينية في المسجد النبوي، لضمان تنفيذ مراحل الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ والتي تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ وفق مرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.
ويقوم "السديس" -خلال زيارته- بإطلاق عدد من المبادرات الدينية النوعية في موسم الحج، ويقف عن كثب على مسارات الخدمات الدينية في المسجد النبوي؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال لقائه بمسؤولي الإدارات الدينية بالرئاسة، أن خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج ١٤٤٥هـ، ترتكز على محورية خدمة الزائر والعناية باحتياجاته الدينية، مع رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا.
وبيّن أن جولته التفقدية لمنظومة الخدمات الدينية بالمسجد النبوي؛ تهدف إلى تعزيز توحيد الجهود الدينية، إلى جانب تشجيع المسؤولين في الإدارات الدينية الميدانية على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر.
وأعدت وكالة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي، خطة دينية إثرائية لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ بما يساهم في تكامل تقديم الخدمات الدينية مع شركاء النجاح، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا.