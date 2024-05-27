لضمان تنفيذ خطة الحج التشغيلية.. "السديس" يقف ميدانيًّا على مسارات عمل المسجد النبوي

ويقوم "السديس" -خلال زيارته- بإطلاق عدد من المبادرات الدينية النوعية في موسم الحج، ويقف عن كثب على مسارات الخدمات الدينية في المسجد النبوي؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الاستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.