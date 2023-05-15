حائل.. القبض على شخصَيْن روَّجا مادة الحشيش وأقراصًا مخدِّرة

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل القبض على مواطنَيْن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدِّر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.