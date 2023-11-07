المملكة تُصدر إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر

وإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها؛ إذ يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية؛ إذ ستتيح البيانات المحدثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشرًا جديدًا، تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر، والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في السعودية. وسيساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.