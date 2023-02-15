رئيس الوزراء الأردني يستقبل وفد "الشورى" وينوه بمكانة السعودية الإقليمية

وفي بداية الاستقبال أكد رئيس الوزراء الأردني أن المملكة العربيَّة السعوديَّة تحظى بمكانة خاصَّة لدى الأردن، قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى تطلُّع قيادتي البلدين الشَّقيقين الدَّائم إلى ترسيخ العلاقات الأردنيَّة السُّعوديَّة، والوصول بها إلى أعلى المستويات.