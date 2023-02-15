رئيس الوزراء الأردني يستقبل وفد "الشورى" وينوه بمكانة السعودية الإقليمية

استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانيَّة السُّعودية الأردنيَّة في مجلس الشُّورى، وذلك خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الوفد للمملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عُمق العلاقات الأخويَّة الإستراتيجيَّة المتميِّزة بين البلدين الشَّقيقين، التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وفي بداية الاستقبال أكد رئيس الوزراء الأردني أن المملكة العربيَّة السعوديَّة تحظى بمكانة خاصَّة لدى الأردن، قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى تطلُّع قيادتي البلدين الشَّقيقين الدَّائم إلى ترسيخ العلاقات الأردنيَّة السُّعوديَّة، والوصول بها إلى أعلى المستويات.
بدوره أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة السعوديَّة الأردنيَّة في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القنَّاص، بالعلاقات التَّاريخيَّة المتينة التي تجمع البلدين الشَّقيقين والحرص على ترسيخها في مختلف المجالات.