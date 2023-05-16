"سدايا" تدشّن "مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي"

جاء ذلك في خطوة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة؛ لأهميتهما في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني الحديث، فضلًا عن دعم القدرات المعرفية المترتّبة عليه، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والمستشفيات، والمختصّين في شركات التقنية، والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي من داخل المملكة وخارجها.