"النعيم" تدشّن مبادرة برنامج التدريب في الصناعات الحيوية بجامعة المؤسس

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن هذه المبادرة سيكون لها الأثر في تطوير وتنمية المجالات البحثية الواعدة في التقنية الحيوية ومجال الرعاية الصحية، والتي تلعب الجامعات دورًا مهمًا في تعزيز ودعم البحث العلمي والابتكار من خلال مجالاتها المختلفة