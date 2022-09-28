داكار.. "الفالح" يلتقي رئيس السنغال ويترأس اللجنة المشتركة بين البلدين

من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة "السعودي- السنغالي"، الذي يضم ما يزيد على 120 من قادة القطاع الخاص في البلدين: نحن شركاء السنغال في التنمية والنمو، واجتماع الطاولة المستديرة اليوم هو خطوة أخرى نحو تحويل هذه الشراكة إلى جهود ملموسة وبناءة.