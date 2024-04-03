لتخفيض مخزون المياه والاستفادة منها لريّ المزارع.. فتح بوابات سد "وسمي ورميض" بقرية عقدة بحائل

بدأ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، بمشاركة لجنة مشكّلة من إدارة التشغيل والصيانة، وإدارة الدفاع المدني، اليوم؛ خفضَ منسوبي المياه بقرية عقدة، من خلال فتح بوابات سد "وسمي ورميض"، بعد ورود كميات كبيرة من السيول المنقولة، إثر الأمطار التي تشهدها المرتفعات الجبلية بالمنطقة خلال الفترة الحالية.
وأوضح الفرع أن فتح بوابات السدّ جاء بهدف تخفيض مخزون المياه بالسد، والاستفادة منها لري المزارع على امتداد مجرى الأودية بعقدة، ورفع منسوب المياه في الآبار، داعيًا المواطنين للابتعاد عن مجرى الأودية، والتقيّد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.