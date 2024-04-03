لتخفيض مخزون المياه والاستفادة منها لريّ المزارع.. فتح بوابات سد "وسمي ورميض" بقرية عقدة بحائل

وأوضح الفرع أن فتح بوابات السدّ جاء بهدف تخفيض مخزون المياه بالسد، والاستفادة منها لري المزارع على امتداد مجرى الأودية بعقدة، ورفع منسوب المياه في الآبار، داعيًا المواطنين للابتعاد عن مجرى الأودية، والتقيّد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.