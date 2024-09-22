العرضة السعودية.. فن تراثي فريد وصورة من صور التلاحم الخالدة بين القيادة والشعب

وتبدأ العرضة السعودية بالحوربة أو الشوباش وهي مرحلة الإعلان عن بدء العرضة عن طريق شاعر يمتلك صوتًا جهوريًّا يردد شطرًا من الأبيات الشعرية الحماسية ينادي فيه العارضين ليجتمعوا في صفين متقابلين ويكـون متوسـط عددهـم مـن 40 إلـى 50 عارضًا، ويكـون الصـف متزنـًا لا يسـوده أي خلـل، متماسـكين بأيـدي بعضهـم بعضـًا، وقد يكون الصف على شكل دائرة يمسك كل عارض منهم بيد الآخر، ويردد كل صف مجتمعين شطر البيت أو البيت كاملًا.