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من الرياض إلى زوسوف والوجهة أوكرانيا.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تغادر

يُسَيّرها مركز الملك سلمان.. وتحمل على متنها 80 طنًّا تشمل مولدات وأجهزة كهربائية
من الرياض إلى زوسوف والوجهة أوكرانيا.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تغادر

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة، التي يُسَيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًّا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية؛ تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية إلى داخل أوكرانيا.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة

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