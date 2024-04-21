"الضبعان" عبر "ياهلا": يجب أن تعود مراكز الأحياء ويتكفل بها القطاع الخاص

قال الكاتب منصور الضبعان عبر برنامج "ياهلا" في "روتانا خليجية": إن مراكز الأحياء يجب أن تعود وتفعّل ويتكفل بها القطاع الخاص، فمن غير المنطقي أن تتكفل الدولة في كل شيء. مضيفاً أن هذه المراكز لديها القدرة لاسيما مع "الثورة الرقمية" على تقديم خدمات جليلة لسكان الحي من أنشطة رياضية واجتماعية ومجتمعية وتنمية للمكان والإنسان، ويمكن لها أن تكون حلقة وصل بين المواطن والحكومة من حيث تسهيل الوصول، وتوضيح الإجراءات النظامية لكل طالب معاملة، وأضاف أن مركز الحي قادر على توفير مكتبة، وإصلاح ذات البين، ومكافحة البطالة، وإزالة الفتور عن العلاقات الاجتماعية بتوفير فرص التعارف والتعاون بين أهل الحي.