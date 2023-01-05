قيمتها نصف مليون ريال.. انطلاق الدورة الأولى من "جائزة العاملين مع الشباب"

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجائزة علي بن سليمان الراجحي أن الجائزة تأتي لتحفيز العاملين مع الشباب وتوفير إطار تنافسي محكم يستهدف الجهات والمبادرات والأفراد لتحفيزهم ورفع مساهمتهم في التنمية الشبابية، إذ تنطلق الجائزة هذا العام في دورتها الأولى بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ومؤسسة صالح كامل الإنسانية وأوقاف علي الضويان كإحدى المبادرات التي تهدف إلى رفع التنافسية في العمل مع الشباب، بجوائز تتجاوز الـ500 ألف ريال.