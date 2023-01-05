قيمتها نصف مليون ريال.. انطلاق الدورة الأولى من "جائزة العاملين مع الشباب"

نظمت جائزة العاملين مع الشباب اليوم مؤتمراً صحفياً للتعريف بالجائزة وأهدافها، حيث تم تدشين الجائزة العام الماضي من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي في منتدى العاملين مع الشباب.
وأوضح رئيس مجلس أمناء الجائزة علي بن سليمان الراجحي أن الجائزة تأتي لتحفيز العاملين مع الشباب وتوفير إطار تنافسي محكم يستهدف الجهات والمبادرات والأفراد لتحفيزهم ورفع مساهمتهم في التنمية الشبابية، إذ تنطلق الجائزة هذا العام في دورتها الأولى بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ومؤسسة صالح كامل الإنسانية وأوقاف علي الضويان كإحدى المبادرات التي تهدف إلى رفع التنافسية في العمل مع الشباب، بجوائز تتجاوز الـ500 ألف ريال.
وأضاف "الراجحي" أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية وهي الكيانات والمبادرات والأفراد وتستهدف الجائزة في هذه الدورة مسار الكيانات فقط والذي يُعنى بالجمعيات الأهلية العاملة مع الشباب، وقد حضر المؤتمر عدد من الإعلاميين من مختلف الجهات الإعلامية.
وأبان أنه سيتم فتح باب التقديم للجائزة في دورتها الأولى يوم الثلاثاء 17-6-1444هـ الموافق 10 -01-2023 م على أن يغلق يوم الخميس 11-7-1444 هـ الموافق 2-2-2023م الساعة الرابعة عصراً، كما يمكن التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة.
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أعلن العام الماضي إطلاق جائزة العاملين مع الشباب وذلك خلال رعايته افتتاح النسخة الثانية من منتدى العاملين مع الشباب بحضور عدد من الأمراء والوزراء والعديد من المسؤولين في القطاع العام والخاص والثالث.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الفعالية الوطنية المهمة التي تُعنى بالشباب، تحظى بأولوية ودعم سخي من برامج رؤية 2030 برعاية وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله.
وأضاف أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز قدرات المنظمات غير الربحية المهتمة بالشباب، مشيراً إلى أن عدد الجهات الأهلية التي تقدم مختلف الخدمات للشباب في المملكة قد تجاوز ولله الحمد أكثر من 3430 جهة وتجاوز عدد الجمعيات المتخصصة في تنمية الشباب 56 جمعية، بزيادة تجاوزت 200٪ خلال العامين الماضيين.