تخصصي بريدة ينقذ شابًا عمره 17 عامًا من ورم فكي نادر

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى المستشفى وكان يعاني من ألم في الفك السفلي، وبعد مراجعة المركز المختص وإجراء الفحوصات اللازمة وعمل أشعة البانوراما تبين وجود ورم نادر جدًا، وبناءً على ذلك تم أخذ خزعة من الورم وتحليل الأنسجة المكونة له مجهريًا، حيث أظهرت النتائج المجهرية أن الورم حميد سني المنشأ ويتطلب إجراء عملية للمريض بشكل مباشر.